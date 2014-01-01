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Современному производству нужна эффективная подготовка воды.

Имя АЭП (ООО «АКВАЭНЕРГОПРОЕКТ») вот уже много лет означает компетентность в области систем водоподготовки, водоочистки и реагентной обработки воды. В каждом нашем продукте, начиная от фильтрующего элемента до ВПУ производительностью 500 м3/ч – опыт специалистов работающих в этой области более 40 лет.

Мы последовательно придерживаемся одной из главной цели: качество поставок во всех областях.

ООО «АКВАЭНЕРГОПРОЕКТ» является лидером в производстве и поставке многих позиций оборудования водоподготовки в странах СНГ. Мы знаем, насколько важно качество продукта для конечного результата. Поэтому мы прилагаем все усилия, чтобы с помощью нашей продукции Вы смогли обеспечить идеальную базу для Вашей дальнейшей работы.

АЭП - многопрофильная компания, с которой Вы можете быть совершенно уверены, что объект будет построен с качеством и в срок.

Во взаимодействии со специалистами проектировщиками, строителями и эксплуатацией мы всегда найдем идеальное решение для представленной ситуации – как на уровне услуг, так и на уровне продукции. В ходе этого процесса мы охотно делимся опытом и знаниями своих ведущих специалистов, и в то же время получаем ценные сведения из области практики применения нашей продукции.

Пожелания проектировщиков, потребителей и дилеров находят свое воплощение в виде проектов, оборудования и систем ВПУ, которые решают вопросы очистки воды на самом высоком уровне.

Планы дальнейшего развития Группы компаний АЭП вполне соответствуют ее масштабам и достижениям. Причем речь идет не только о наращивании объемов производства. Мы видим свою миссию в том, чтобы адаптировать для России, Беларуси и Казахстана (а в перспективе — и для других стран ближнего зарубежья) лучшие и самые современные мировые технологии очистки воды. Это позволит повысить качество и улучшить эксплуатационные характеристики любых производственных объектов. При этом мы стараемся сделать свою продукцию доступной как по цене и качеству, так и по логистике для потребителя любого уровня.

АЭП – синоним решения вопросов по очистке воды.

Технические программы подготовки воды АЭП помогут сохранить деньги Вашей компании, расширяя жизнь ваших дорогостоящих котельных, систем замкнутого контура, и систем градирни; тем самым давая Вам больше возможности для получения и реализации прибыли.

Ежедневно мы прилагаем все усилия, чтобы соответствовать современной ситуации на рынке, статусу самого удобного и надежного поставщика.

Партнеры и клиенты

АЭП всегда ориентируется на нужды конечного потребителя, будь то промышленный концерн, энергетический холдинг, пищевой комбинат или частный потребитель.

Вы можете подать заявку без обязательств и без оплаты для обследования вашей установки уже сегодня.

ООО «АЭП» является производителем промышленной продукции водоподготовки. Мы предоставляем эффективную химию как традиционных, так и органических продуктов и все это только с образцовым обслуживанием. Интерес к работе, который является одним из определяющих факторов для сотрудников Группы компаний, объясняет - почему АЭП всегда находит общий язык и точки соприкосновения с партнерами.

Чем больше информации вы можете предоставить, тем оперативнее мы сможем найти способы для помощи Вам.

Если у вас возникли вопросы, вы всегда можете оперативно получить ответ, обратившись к нашему онлайн-консультанту или связавшись с нами посредством формы обратной связи. Также, Вы можете нажать на клавишу «обследование объекта», чтобы отправить нам заполненный бланк по электронной почте.

Большой производственный потенциал существенно выделяет «АКВАЭНЕРГОПРОЕКТ» на фоне конкурентов при изготовлении стандартного оборудования, а постоянно возобновляемые складские запасы позволяют оперативно решать вопросы по поставке стандартного котельного оборудования и любых запасных частей к нему как собственного производства, так и изготовленного у наших партнеров.